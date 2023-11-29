مسؤول أمريكي: إسرائيل لا تستطيع أن تفعل بجنوب غزة ما فعلته في شمالها

مصراوي

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول أمريكي رفيع، اليوم الأربعاء، تصريحات يقول فيها إن إسرائيل يجب أن تقوم بنهج عسكري مختلف في جنوب قطاع غزة.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن إسرائيل لا تستطيع أن تفعل في جنوب قطاع غزة ما فعلته في شماله، لافتا إلى أن واشنطن كانت واضحة معها بشأن تجنب نزوح كبير خلال عملية عسكرية بجنوب قطاع غزة.

وأخذت الصحيفة الأمريكية على لسان مسؤولين عسكريين إسرائيليين، تصريحات تفيد بأن الاحتلال يأخذ نصائح واشنطن على محمل الجد لكنه يرفض تغييرات عملياتية كبيرة.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في تقرير لها، اليوم الأربعاء، إن هناك نواب ديمقراطيون بالكونجرس يرون أن المساعدات الأمريكية لجيش الاحتلال الإسرائيلي لا تتوافق مع القوانين التي تحظر تمويل قوات أجنبية تخالف القانون الدولي.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن عضو ديمقراطي بالكونجرس تصريح يفيد بأنه ليس صحيحا ما تدعيه حكومة الاحتلال الإسرائيلي بأنها فعلت كل ما في وسعها لتجنب قتل المدنيين.

فيما نقلت مجلة "بوليتيكو" عن مسؤولين أمريكيين تصريحات تؤكد أن الرئيس بايدن لن يفرض قريبا أي قيود على مساعدات عسكرية أمريكية لإسرائيل، مشيرة إلى أنه يعتقد أن رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لا يركز دائما على الأسرى.