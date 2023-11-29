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BBC

بالفيديو.. متظاهرون يقتحمون مكتب سيدة أعمال في كندا بعد تبرعها للاحتلال

11:12 م الأربعاء 29 نوفمبر 2023

متظاهرون يقتحمون مكتب سيدة أعمال في كندا بعد تبرعه

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مصراوي

اقتحم متظاهرون كنديون متضامنون مع الشعب الفلسطيني ضد العدوان على قطاع غزة، مكتب سيدة أعمال كندية تنديدا بتبرعها للاحتلال الإسرائيلي.

وكانت الخطوط الجوية الكندية، أعلنت عبر حسابها على منصة "إكس"، في بداية العنوان الإسرائيلي على غزة، فصل الطيار الكندي من أصول مصرية مصطفى عزو، على إثر مشاركته في تظاهرة تندد باعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في القطاع.

الشعب الفلسطيني قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي سيدة أعمال كندية

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