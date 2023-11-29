بالفيديو.. متظاهرون يقتحمون مكتب سيدة أعمال في كندا بعد تبرعها للاحتلال

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اقتحم متظاهرون كنديون متضامنون مع الشعب الفلسطيني ضد العدوان على قطاع غزة، مكتب سيدة أعمال كندية تنديدا بتبرعها للاحتلال الإسرائيلي.

متظاهرون يقتحمون مكتب سيدة أعمال في كندا بعد تبرعها للاحتلال الإسرائيلي منددين بالعدوان على #غزة pic.twitter.com/644hfPAttb — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) November 29, 2023

وكانت الخطوط الجوية الكندية، أعلنت عبر حسابها على منصة "إكس"، في بداية العنوان الإسرائيلي على غزة، فصل الطيار الكندي من أصول مصرية مصطفى عزو، على إثر مشاركته في تظاهرة تندد باعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في القطاع.