شكري: من الضروري وقف الحرب اللعينة بغزة قبل التفكير في ملامح اليوم التالي

مصراوي

قال وزير الخارجية، سامح شكري، إن التدمير الذي يشهده قطاع غزة وصل حدا غير مسبوق مع سقوط 15 ألف مدني بينهم ستة آلاف طفل، متابعا حسب قوله:"من الضروري وقف الحرب اللعينة قبل التفكير في ملامح اليوم التالي".

وتابع سامح شكري خلال كلمته في مجلس الأمن: " لا نزال نفاجئ بأن دولا نصبت نفسها مدافعا عن حقوق الإنسان، تمتنع عن توصيف ما يجري بأنه مخالف للقانون الدولي، فما يجري هو سياسة متعمدة لجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة من خلال استهداف المنشآت الطبية والمساكن".

وأضاف وزير الخارجية: "سياسة التهجير القسري والنقل الجماعي لا تزال هدفا لإسرائيل، وما يحدث في غزة يقابله في الضفة سياسة مماثلة من خلال إطلاق العنان لعنف المستوطنين، كما أنّ مصر تؤكد مجددا رفضها لأي نوايا أو خطط لتصفية القضية الفلسطينية، من خلال نقل الشعب من أرضه المحتلة منذ عام 1967".

وأشار وزير الخارجية: "مصر نجحت بالتعاون مع الشقيقة قطر والولايات المتحدة من تفعيل اتفاق الهدنة وإطلاق سراح الرهائن، كما أنّ مصر أسهمت بـ70 بالمائة من المساعدات التي دخلت قطاع غزة، والتي لا تزال غير كافية لاحتياجات الشعب الفلسطيني".

ودعا وزير الخارجية لقبول عضوية دولة فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة، مؤكدا على أنّه يجب تنفيذ الحل المتفق عليه دوليا وهو حل الدولتين.