أردوغان: جرائم نتنياهو تغذي معاداة السامية وتعرض حياة اليهود في أنحاء العالم للخطر

كتب- محمود عبدالرحمن:

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تبادل الأسرى والرهائن والهدنة في غزة تطور إيجابي، موجها الشكر إلى كل الدول الشقيقة التي ساهمت في التوصل إلى هذا الاتفاق.

وأضافت أردوغان، أن تصريحات نتنياهو تقلل الآمال في تحويل الهدنة إلى وقف إطلاق نار دائم، موضحا أن الجرائم التي يرتكبها نتنياهو تغذي معاداة السامية وتعرض حياة اليهود في أنحاء العالم للخطر، مشيرا إلى أن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سجل لنفسه لقبا سوف يحفظه التاريخ وهو جزار غزة.

وتابع الرئيس التركي، أن الحل الأمثل لما يحدث في المنطقة هو تأسيس دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، موضحا أننا سوف نسلك جميع السبل من أجل محاسبة إسرائيل على جرائمها، مشيرا إلى أن قطاع غزة تحول إلى سجن مفتوح يضم أكثر من مليوني شخص يتعرضون إلى تطهير عرقي على مرأى من العالم.

وأكمل أردوغان، أن سفينة ثانية تنطلق اليوم محملة بإجمالي 1500 طن من المساعدات الإنسانية لأهل غزة.