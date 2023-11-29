حماس أبلغت الوسطاء بموافقتها على تمديد الهدنة في قطاع غزة لأربعة أيام

غزة - (ا ف ب)



أفاد مصدر مطلع وكالة الأنباء الفرنسية أن حركة حماس "أبلغت الوسطاء بموافقة المقاومة على تمديد الهدنة لأربعة أيام"، فيما يتوقع أن تستمر الهدنة حتى الساعة السابعة من صباح الخميس بعد تمديدها يومين بالأساس.

وقال المصدر إن "لدى الحركة ما يمكنها من إطلاق سراح أسرى إسرائيليين محتجزين لديها ولدى فصائل المقاومة وجهات مختلفة خلال هذه الفترة ضمن الآلية المتبعة ونفس الشروط".

وتدخل الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس الأربعاء يومها السادس مع ترقب تبادل مزيد من الأسرى الإسرائيليين والسجناء الفلسطينيين.

ويكثف الوسطاء الدوليون جهودهم للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسهيل إطلاق سراح جميع الأسرى الذين احتجزتهم حماس خلال هجوم 7 أكتوبر.

وتقول تل أبيب إن الهجوم أدى إلى مقتل 1200 شخص، فيما استشهد أكثر من 15 ألفا من سكان قطاع غزة الذي تديره حماس جراء القصف الإسرائيلي، حسب السلطات الصحية في القطاع.