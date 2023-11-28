جيش الاحتلال يعلن مدينة جنين بالضفة الغربية منطقة عسكرية مغلقة

مصراوي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي وفق ما أوردته قناة "الجزيرة" في نبأ عاجل، مساء اليوم الثلاثاء، مدينة جنين بالضفة الغربية منطقة عسكرية مغلقة.

سبق وأن أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم بتجدد الاشتباكات مع جنود قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط جنين.

وأوضحت أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة بيتونيا غرب رام الله بالضفة الغربية بصحبة جرافة عسكرية، قبيل خروج الدفعة الخامسة من الأسرى والأسيرات الفلسطينيين.

وقالت وكالة أنباء "شمس نيوز" الفلسطينية، إن قوات الاحتلال تقوم بتفتيش سيارات الإسعاف وتعرقل عملها في مخيم جنين.

ونقلت عن مدير مستشفى جنين الحكومي تصريحات تفيد بأن الاحتلال يمنع الأطباء في المستشفى من التعامل أو استقبال أي إصابة.