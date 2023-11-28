رئيس لجنة الاستخبارات بالكونجرس: إسرائيل فقدت تعاطف الناس في جميع أنحاء العالم

مصراوي

قال رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي مارك وورنر، اليوم الثلاثاء، في تصريحات تلفزيونية لمحطة "MSNBC " الأمريكية إن إسرائيل فقدت تعاطف الناس في جميع أنحاء العالم.

سبق وأن صرح وورنر بأن الهدنة الإنسانية في غزة تصب في مصلحة إسرائيل على المدى الطويل.

ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مسؤول إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تصريحات تفيد بأن إسرائيل مستعدة لتمديد الهدنة 9 أيام إذا أطلقت حماس 10 أسرى كل يوم.

وكان المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيلون ليفي لفت إلى أنه من الممكن تمديد الهدنة في غزة لمدة 5 إضافية إذا أطلقت حماس سراح المزيد من الأسرى.

وتابع المتحدث باسم حكومة الاحتلال خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، "وافقنا على تمديد الهدنة وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية والوقود لقطاع غزة".