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BBC

إعلام عبري: بدء عملية تسليم الأسرى المفرج عنهم من غزة للصليب الأحمر

06:27 م الثلاثاء 28 نوفمبر 2023

بدء عملية تسليم الأسرى المفرج عنهم من غزة للصليب ا

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مصراوي

أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، بدء عملية تسليم الأسرى المفرج عنهم من قطاع غزة إلى الصليب الأحمر الدولي.

وفي السياق ذاته قال نادي الأسير الفلسطيني، إن الاحتلال الإسرائيلي سيفرج الليلة عن 30 أسيرا فلسطينيا هم 15 أسيرة و15 طفلا.

ونوه مكتب إعلام الأسرى بحركة حماس، أن ما أعلنه الاحتلال اليوم عن إضافة 50 أسيرة فلسطينية في سجونه، هي قائمة مقترحة للتفاوض حولها.

وقالت مكتب إعلام الأسرى في بيان له بقناته على تليجرام، "أن ما أعلنه الاحتلال اليوم عن إضافة 50 أسيرة فلسطينية في سجونه إلى قائمة الأسرى السابقة التي أعلن عنها في بداية الحديث عن اتفاق التهدئة الإنسانية في غزة هي قائمة مقترحة للتفاوض حولها خلال الساعات القادمة مع تمديد اتفاق التهدئة الإنسانية يومين إضافيين".

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