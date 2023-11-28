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BBC

جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 35 فلسطينيًا في الضفة الغربية خلال الليل

12:35 م الثلاثاء 28 نوفمبر 2023

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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رام الله - (بي بي سي)

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الليل 35 فلسطينياً في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، بينهم امرأة من مدينة بيت لحم، وسجناء سابقون، وفقا لناشطين فلسطينيين

وأشار نادي الأسير الفلسطيني إلى أنّ عدد المعتقلين الفلسطينيين في الضفة، منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، بلغ أكثر من 3290 فلسطينيا، وهو ما يشمل - وفقًا لنادي الأسير - "من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن، ومن جرى استدعاؤهم واعتقالهم لاحقًا".

هذا المحتوى من

BBC
جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقال فلسطنيين الضفة الغربية

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