الحوثيون ينفون مسؤوليتهم عن اختطاف سفينة تجارية في خليج عدن

صنعاء - (د ب أ)

نفت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، مساء اليوم الإثنين، محاولة اختطاف سفينة تجارية في خليج عدن.

وقال عبدالملك العجري، قيادي حوثي وعضو الوفد المفاوض للحوثيين في تغريدة على حسابه بمنصة إكس(تويتر سابقاً)، "البيانات الصادرة عن القوات المسلحة اليمنية (تابعة للجماعة) واضحة في أن عملياتها البحرية لا تستهدف إلا السفن الاسرائيلية المعادية وأن قواتنا البحرية هي الجهة المخولة بتنفيذ أي عمليات بحرية".

وأضاف "قواتنا البحرية لا تسمح لأي جهة أخرى القيام بأي عمليات قرصنة تهدد الملاحة الدولية تحت أي ذريعة سيما في المياه الإقليمية المحاذية لمناطق سيطرة السلطة الوطنية في صنعاء".

وتابع القيادي الحوثي "وبخصوص ما أعلنت عنه الولايات المتحدة البارحة من أعمال قرصنة في خليج عدن، إن لم تكن مسرحية، فهي تؤكد أن هشاشة الوضع في المناطق المحتلة(في إشارة إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية) والمياه الاقليمية اليمنية المحاذية يمثل مسرحاً مناسبا لأعمال القرصنة و الجماعات الإرهابية و مسؤوليته تقع على قوات الاحتلال".

وفي وقت سابق، قالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن" المدمرة (ماسون) التابعة للبحرية الأمريكي استجابت مع السفن المتحالفة من فرقة عمل التحالف لمكافحة القرصنة والطائرات المرتبطة بها لنداء استغاثة من السفينة التجارية (سنترال بارك) التي تعرضت لهجوم من قبل جهة مجهولة".