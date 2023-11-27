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BBC

واشنطن ترسل السفينة "إنديانابوليس" إلى خليج عدن لدعم الأمن البحري

12:08 م الإثنين 27 نوفمبر 2023

الأسطول الأمريكي الخامس

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وكالات

أعلن الأسطول الخامس الأمريكي، اليوم الاثنين، عن إرسال السفينة الحربية "يو إس إس إنديانابوليس" إلى خليج عدن لدعم الأمن البحري.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الأمريكي أن قوات البحرية الأمريكية اعتقلت 5 أشخاص هاجموا الناقلة "سنترال بارك" في خليج عدن، مضيفًا أن الناقلة وطاقمها بخير.

واستجابت سفينة تابعة للبحرية الأمريكية، أمس الأحد، لنداء استغاثة من الناقلة التجارية "سنترال بارك"، التي ترفع علم ليبيريا، وتديرها شركة "زودياك" للملاحة المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، إنه عندما وصلت السفينة الأمريكية، حاول خمسة مسلحين الفرار عبر قاربهم الصغير، لكن تمت ملاحقتهم حتى استسلموا.

الأسطول الخامس الأمريكي خليج عدن الأمن البحري

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