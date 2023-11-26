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BBC

إتمام عملية إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين اليوم بالقدس المحتلة

09:02 م الأحد 26 نوفمبر 2023

نقل الاسرى من سجن عوفر

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مصراوي
تمت قبل قليل عملية الإفراج عن الأسرى الأطفال والفتية الفلسطينيين في القدس المحتلة، وفق ما أوردته قناة "الجزيرة" في نبأ عاجل.
سبق وأن قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري، مساء اليوم الأحد، إنه سيُفرج اليوم عن 39 فلسطينيا مقابل 13 محتجزا إسرائيليا وروسي و3 تايلنديين.
وأوضح الأنصار أنه سيُفرج اليوم عن محتجز يحمل الجنسية الروسية و3 تايلانديين خارج إطار الاتفاق.
قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، إن عملية تسلم الدفعة الثالثة من الأسرى اليوم ستتم في شمال قطاع غزة.
فيما قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، مساء اليوم الأحد، إن 14 إسرائيليا و3 أجانب من الأسرى لدى حماس نُقلوا إلى الصليب الأحمر الدولي.
وأكد هاجاري لأن الدفعة الثالثة من الأسرى تشمل إطلاق سراح 14 إسرائيليا و3 أجانب
وكانت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس أعلنت، مساء اليوم الأحد، تسليم 13 أسيرا إسرائيليا و3 محتجزين تايلانديين وآخر روسي للصليب الأحمر الدولي ضمن المرحلة الثالثة للتبادل.

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