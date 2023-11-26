فرانس برس: حماس موافقة على تمديد الهدنة ليومين أو أربعة أيام

وكالات:

ذكرت وكالة فرانس برس (ا ف ب)، الأحد، نقلًا عن مصدر مقرب من "حماس"، أن الحركة توافق على تمديد الهدنة "بين يومين وأربعة أيام".

وفي تصريحات سابقة، قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، إن اتصالات مصرية مكثفة تجري مع كل الأطراف، لتمديد فترة الهدنة في غزة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأوضح رشوان، في بيان، أن تمديد الهدنة "مدة يوم أو يومين إضافيين يعني الإفراج عن مزيد من المحتجزين في غزة، والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية".

وأكد، السبت، أن "مصر تلقت، حتى الآن، مؤشرات إيجابية من كل الأطراف لتمديد فترة الهدنة".

ودخلت الهدنة بين حركة "حماس" وإسرائيل يومها الثاني، حيث أعلنت إسرائيل أن حركة "حماس" ستفرج، السبت، عن 13 محتجزًا لديها منذ هجومها على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر. وكذلك أعلنت أنه سيتم إطلاق سراح 39 فلسطينيًا من السجون الإسرائيلية.