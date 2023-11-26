قطر: سيُفرج اليوم عن 39 فلسطينيًا مقابل 13 أسيراً إسرائيليًا

مصراوي

قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري، مساء اليوم الأحد، إنه سيُفرج اليوم عن 39 فلسطينيا مقابل 13 محتجزا إسرائيليا وروسي و3 تايلنديين.

وأوضح الأنصار أنه سيُفرج اليوم عن محتجز يحمل الجنسية الروسية و3 تايلانديين خارج إطار الاتفاق.

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، إن عملية تسلم الدفعة الثالثة من الأسرى اليوم ستتم في شمال قطاع غزة.

فيما قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، مساء اليوم الأحد، إن 14 إسرائيليا و3 أجانب من الأسرى لدى حماس نُقلوا إلى الصليب الأحمر الدولي.

وأكد هاجاري لأن الدفعة الثالثة من الأسرى تشمل إطلاق سراح 14 إسرائيليا و3 أجانب

وكانت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس أعلنت، مساء اليوم الأحد، تسليم 13 أسيرا إسرائيليا و3 محتجزين تايلانديين وآخر روسي للصليب الأحمر الدولي ضمن المرحلة الثالثة للتبادل.