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BBC

قطر: سيُفرج اليوم عن 39 فلسطينيًا مقابل 13 أسيراً إسرائيليًا

06:28 م الأحد 26 نوفمبر 2023

نقل الأسرى من سجن عوفر

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مصراوي
قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري، مساء اليوم الأحد، إنه سيُفرج اليوم عن 39 فلسطينيا مقابل 13 محتجزا إسرائيليا وروسي و3 تايلنديين.
وأوضح الأنصار أنه سيُفرج اليوم عن محتجز يحمل الجنسية الروسية و3 تايلانديين خارج إطار الاتفاق.
قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، إن عملية تسلم الدفعة الثالثة من الأسرى اليوم ستتم في شمال قطاع غزة.
فيما قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، مساء اليوم الأحد، إن 14 إسرائيليا و3 أجانب من الأسرى لدى حماس نُقلوا إلى الصليب الأحمر الدولي.
وأكد هاجاري لأن الدفعة الثالثة من الأسرى تشمل إطلاق سراح 14 إسرائيليا و3 أجانب
وكانت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس أعلنت، مساء اليوم الأحد، تسليم 13 أسيرا إسرائيليا و3 محتجزين تايلانديين وآخر روسي للصليب الأحمر الدولي ضمن المرحلة الثالثة للتبادل.

تبادل الأسرى صفقة الأسرى هدنة غزة الاحتلال الإسرائيلي

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