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مُخالفا إعلان المقاومة.. جيش الاحتلال: الدفعة الثالثة تشمل إطلاق سراح 14 إسرائيليًا و3 أجانب

06:08 م الأحد 26 نوفمبر 2023

الدفعة الثالثة من الأسرى لدى حماس أرشيفية

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مصراوي

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، مساء اليوم الأحد، إن 14 إسرائيليا و3 أجانب من الأسرى لدى حماس نُقلوا إلى الصليب الأحمر الدولي.

وأكد هاجاري لأن الدفعة الثالثة من الأسرى تشمل إطلاق سراح 14 إسرائيليا و3 أجانب

فيما أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الأحد، تسليم 13 أسيرا إسرائيليا و3 محتجزين تايلانديين وآخر روسي للصليب الأحمر الدولي ضمن المرحلة الثالثة للتبادل.

ودخلت الهدنة المؤقتة التي تم الاتفاق عليها بين حركة حماس وجيش الاحتلال الإسرائيلي لمدة أربعة أيام، يومها الثالث وسط دعوات لتمديدها أياما إضافية قبل يوم من انتهائها.

ويُرتقب اليوم الأحد إطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين بعد نجاح الإفراج عن دفعتين الجمعة والسبت.

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