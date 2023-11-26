إعلام عبري: انعقاد مجلس الحرب الإسرائيلي الليلة لبحث تمديد الهدنة مع حماس

مصراوي

نقلت فضائية "العربية" عن القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الأحد، أنباء تفيد بأن المجلس الحربي في إسرائيل سيعقد اجتماعًا الليلة لبحث تمديد الهدنة مع حماس.

ودخلت الهدنة المؤقتة التي تم الاتفاق عليها بين حركة حماس وجيش الاحتلال الإسرائيلي لمدة أربعة أيام، يومها الثالث وسط دعوات لتمديدها أياما إضافية قبل يوم من انتهائها.

ويُرتقب اليوم الأحد إطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين بعد نجاح الإفراج عن دفعتين الجمعة والسبت.