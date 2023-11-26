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إعلام عبري: انعقاد مجلس الحرب الإسرائيلي الليلة لبحث تمديد الهدنة مع حماس

05:50 م الأحد 26 نوفمبر 2023

بنيامين نتنياهو

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مصراوي

نقلت فضائية "العربية" عن القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الأحد، أنباء تفيد بأن المجلس الحربي في إسرائيل سيعقد اجتماعًا الليلة لبحث تمديد الهدنة مع حماس.

ودخلت الهدنة المؤقتة التي تم الاتفاق عليها بين حركة حماس وجيش الاحتلال الإسرائيلي لمدة أربعة أيام، يومها الثالث وسط دعوات لتمديدها أياما إضافية قبل يوم من انتهائها.

ويُرتقب اليوم الأحد إطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين بعد نجاح الإفراج عن دفعتين الجمعة والسبت.

مجلس الحرب الإسرائيلي تمديد الهدنة مع حماس هدنة غزة طوفان الأقصى الأسرى الإسرائيليين حركة حماس جيش الاحتلال الإسرائيلي

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