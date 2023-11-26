الهلال الأحمر الفلسطيني: تمكنا اليوم من إرسال 100 شاحنة مساعدات لغزة ومناطق الشمال

مصراوي

أكد مدير الإمداد بالهلال الأحمر الفلسطيني محمود أبو عطا، اليوم الأحد، أنه صدرت موافقة على فتح ممر إنساني جديد لدخول الشاحنات عبر معبر رفح وسيبدأ استخدامه غدا.

وأوضح أبو عطا في تصريحات تلفزيونية لقناة "الجزيرة" أن المساعدات التي تدخل إلى غزة تمثل نقطة في بحر مقارنة باحتياجات السكان في القطاع.

وقال مدير الإمداد بالهلال الأحمر الفلسطيني إنهم تمكنوا اليوم من إرسال نحو 100 شاحنة مساعدات إلى غزة ومناطق شمال القطاع.