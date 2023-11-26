إسرائيل تتسلم قائمة باسماء أسرى من المقرر إطلاق سراحهم من غزة اليوم

غزة - (د ب أ)

تسلمت إسرائيل قائمة بأسماء أسرى إضافيين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة والذين من المقرر أن يطلق سراحهم من القطاع اليوم الأحد، وفقا لما أعلنه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال مكتب نتنياهو في منشور عبر منصة التواصل الإجتماعي "إكس"، تويتر سابقًا، اليوم الأحد" إن المسؤولين الأمنيين يراجعون القائمة".

وتابع المكتب أنه "نيابة عن منسق شؤون الأسرى والمفقودين البريجدير جنرال متقاعد جال هيرش، تم نقل المعلومات إلى عائلات الأسيرين؛ ونطلب من وسائل الإعلام اتباع الاحتياطات المناسبة".

وأضاف المكتب "سيجري توفير معلومات إضافية موثوقة تبعا للضرورة ونطلب منكم الامتناع عن نشر الشائعات والمعلومات غير الرسمية".

ولم يذكر مكتب نتنياهو عدد الأسرى الذين سيجري إطلاق سراحهم اليوم الأحد.

وكانت حماس قد أطلقت أمس الأول الجمعة سراح المجموعة الأولى المكونة من 24 أسيرًا، بينهم 13 إسرائيليًا و11 أجنبيًا. وبالمقابل، أطلقت إسرائيل سراح 39 أسيرا فلسطينيا من سجونها.

وفي اليوم الثاني، أطلقت حركة حماس سراح مجموعة ثانية مكونة من 17 أسيرًا، مقابل إطلاق سراح 39 أسيرًا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية.

ويعتبر اليوم الأحد ثالث أيام الهدنة ، التي من المقرر ان تستمر أربعة أيام بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة.

وكخطوة أولى، تنص الصفقة على إطلاق سراح 50 امرأة وطفلاً إسرائيليًا، على مراحل، كانوا أسرى داخل غزة منذ الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر الماضي، مقابل إطلاق سراح 150 أسيرًا فلسطينيًا.