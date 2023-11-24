جيش الاحتلال: نتجهز للمراحل المستقبلية من الحرب وأهدافها واضحة وأولها تدمير حماس

مصراوي



قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الأسرى المفرج عنهم خضعوا للفحص الطبي وبعد قليل سيلتقون مع عائلاتهم في قاعدة حتساريم.



وأضاف متحدث الاحتلال، أن كل قيادات الجيش عملوا أسابيع طويلة من أجل إعادة الأسرى سالمين، موضحا أننا نتضامن مع باقي المحتجزين في غزة وعلينا واجب أخلاقي لإعادتهم.

وتابع المتحدث: "نتحضر للمرحلة القادمة من الحرب لتحقيق أهدافنا العريضة وعلينا ألا ننسى أن حماس عدو متوحش"، موضحا أن الجيش أكمل تحضيراته للجولة الجديدة وسنعمل ضد أي تهديد على إسرائيل.

وأكمل متحدث جيش الاحتلال، أننا أبلغنا عائلات 392 من قتلى الجيش الذين سقطوا في المعارك منذ السابع من أكتوبر، مضيفا أننا نقف على خطوط وقف إطلاق النار ونحن ملتزمون باتفاق الهدنة.

وبدأت منذ قليل عملية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر ضمن صفقة تبادل الأسرى، حيث أطلقت قوات الاحتلال الغاز على ذوي الأسرى الفلسطينيين في محيط السجن.

وبدأت في السابعة صباح الجمعة، سريان الهدنة المتفق عليها بين كلا من إسرائيل وحركة حماس برعاية مصرية قطرية، لتبادل الأسرى.

وقبيل الهدنة بساعات شنت طائرات الاحتلال غارات مكثفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وحسبما أعلنت الجزيرة، فإن زوارق حربية إسرائيلية قصفت ساحل مدينة رفح جنوبي قطاع غزة بقذائف صاروخية.

كما دوت صافرات الإنذار في نير عوز بغلاف غزة،بسبب صواريخ المقاومة قبيل دقائق من دخول الهدنة حيز التنفيذ.

ووفق ما أعلنته مصادر محلية، فإن الليلة الماضية كانت الأصعب على سكان شمال غزة تحديدا منذ بداية الحرب، فقد شن الاحتلال مئات الغارات من صواريخ أرض أرض والقنابل الملقاة من الطائرات الحربية والقذائف المدفعية، والتي صبت على كافة المناطق الشمالية منذ الساعة السادسة من مساء يوم الخميس، واستمرت حتى بدء الهدنة.