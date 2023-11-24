أ ف ب عن مصدر إسرائيلي: تسلم 13 أسيرًا إسرائيليًا أفرجت عنهم المقاومة بغزة

مصراوي

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب"، اليوم الجمعة، عن مصدر أمني إسرائيلي تصريحات تؤكد تسلم 13 من الأسرى الإسرائيليين أفرجت عنهم المقاومة في غزة

وأعلن الصليب الأحمر الدولي، اليوم الجمعة، بدء عملياته لتسهيل نقل الأسرى الإسرائيليين من غزة والمعتقلين الفلسطينيين إلى الضفة الغربية.

وكذلك أكد بدء وصول الأسرى لدى حماس إلى معبر رفح في سيارات الصليب الأحمر الدولي.

وكانت إذاعة الاحتلال الإسرائيلي، أعلنت أن الأسرى المفرج عنهم سيعودون إلى إسرائيل من معبر العوجا عبر معبر رفح.

وتسلم الصليب الأحمر الدولي الأسرى الإسرائيليين وهم في طريقهم إلى معبر رفح، وفقًا لما أعلنته إذاعة الاحتلال.

وقالت مصادر مطلعة لقناة القاهرة الإخبارية، أنه يجري الاستعداد لتسليم المحتجزين بقطاع غزة من الصليب الأحمر للجانب المصري.

وبدأ في السابعة صباح اليوم الجمعة، سريان الهدنة المتفق عليها بين كلا من إسرائيل وحركة حماس برعاية مصرية قطرية، تمهيدا لعملية تبادل أسرى والتي من المفترض أن تتم في الرابعة عصر اليوم.

وقبيل الهدنة بساعات شنت طائرات الاحتلال غارات مكثفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة.