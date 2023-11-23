"قيد التحقيق لدى الشاباك".. الاحتلال يؤكد اعتقال مدير مستشفى الشفاء

ذكر الجيش الإسرائيلي أن قواته اعتقلت مدير مستشفى ا

تل أبيب - (بي بي سي)

أكد مصدر إسرائيلي للإذاعة العبرية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل مدير مجمع مستشفى الشفاء في قطاع غزة، وحوله بعد التحقيق معه ميدانيا إلى جهاز المخابرات "الشاباك"، زاعما أن "هناك أدلة تثبت أن مستشفى الشفاء، كان مركز قيادة وسيطرة لحركة حماس."

وتقول مصادر فلسطينية أنه تم اعتقال عدد من الأطباء معه.

وقال الجيش أنه عثر على أنفاق تابعة لحماس تحت مبنى المستشفى، وعلى أسلحة مثل البنادق في أقسام المجمع الطبي ووسائل اتصال تابعة لحماس.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك قد أقر بأنّ إسرائيل هي التي حفرت الأنفاق تحت مستشفى الشفاء قبل 40 أو 50 عامًا.

وأثارت هذه التصريحات جدلاً إذ إنها تثبت أن حماس ليست المسؤولة عن بناء الأنفاق تحت المستشفى.