بلومبرج: واشنطن أبلغت إسرائيل بأن أعداد ضحايا غزة يُصعب مواصلة الحرب

مصراوي:

كشف 4 مسؤولين أمريكيين أن واشنطن حذرت إسرائيل من قتل مزيد من المدنيين الفلسطينيين، لأن ذلك سيجعل من الصعب مواصلة الحرب ضد حماس حتى نهايتها.

ونقلت وكالة "بلومبرج الأمريكية" عن بعض الدبلوماسيين إنه من الممكن أن يتبع وقف إطلاق النار الحالي وقف آخر. وأضافت أن معظم العالم يطلب من إسرائيل أن تتوقف. وهذا هو ما يمكن ملاحظته في هذه المرحلة.

كما أشارت إلى أن موقف الولايات المتحدة، وهي الداعم الرئيسي لإسرائيل في حربها على القطاع، يشهد تغيرًا حقيقيًا، بانضمام واشنطن إلى دعوات وقف القتال، وإن كانت لا تزال تشك في نية إسرائيل استكمال القتال، وتريد إذا ما قررت حليفتها المضي قدمًا في الحرب أن تحفظ تحركاتها مزيدًأ من ضبط النفس.

وقال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، في تصريحات سابقة اليوم، إن الحرب في غزة يمكن أن تنتهي إذا أعادت حركة حماس جميع الأسرى الإسرائيليين لديها.

وأضاف في كلمته خلال الجلسة الطارئة اليوم الأربعاء: "وافقنا على إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين الذين أدينوا بالإضرار بإسرائيل، مقابل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين الذين تم أسرهم من منازلهم في السابع من أكتوبر". بينما شدد مندوب فلسطين أمام مجلس الأمن الدولي رياض منصور على ضرورة أن تنتهي هذه النكبة، معربًا عن رفض الفلسطينيين أي طرح يهدف لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، لافتا إلى أن نية حكومة الاحتلال الإسرائيلي الحقيقية هي تدمير الدولة الفلسطينية وطموحاتها المشروعة.