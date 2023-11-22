وزير الخارجية الإيراني: على الفلسطينيين تقرير مستقبلهم

بيروت - (د ب أ)

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الأربعاء، إن الفلسطينيين يجب أن يقرروا مستقبل غزة ومستقبل بلدهم.

وقال عبد اللهيان لدى وصوله إلى بيروت "نحن في بيروت لإجراء مشاورات مع السلطات اللبنانية فيما يتعلق بتحقيق الأمن في المنطقة والوفاء بالحقوق".

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الإيراني برئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ورئيس الوزراء المؤقت نجيب ميقاتي في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

وأضاف "لقد علمنا من قادة المقاومة في المنطقة أن الأيادي سوف تظل على الزناد حتى الوفاء بكل حقوق الفلسطينيين".

وجاءت الزيارة الرسمية لوزير الخارجية الإيراني بعد ساعات قليلة من اتفاق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل على وقف لإطلاق النار لأيام قليلة.