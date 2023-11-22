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غارات أمريكية تقتل عراقيين جنوبي بغداد

10:54 ص الأربعاء 22 نوفمبر 2023

غارات أمريكية تقتل عراقيين

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بغداد - (بي بي سي)

قصفت القوات الأمريكية صباح اليوم الأربعاء، مواقع في العراق، وقالت إنها ردا على "هجمات تنفذها فصائل مسلحة عراقية مدعومة من إيران" ضد قواتها في العراق.

وقال مصدر أمني عراقي لـ "بي بي سي"، إن أربعة من عناصر "كتائب حزب الله العراقي" المنضوية تحت لواء قوات "الحشد الشعبي" قتلوا وجُرِحَ اثنان آخران بقصف جوي وقع فجر اليوم الأربعاء، في منطقة السعيدات بجرف النصر جنوبي بغداد. وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، نقلا عن مصادر أمنية، أن خمسة على الأقل قد قتلوا في الضربات الأمريكية.

وهذه هي المرة الثانية، التي تعلن فيها القيادة المركزية الأمريكية، تنفيذ ضربات ضد أهداف تابعة للفصائل المسلحة داخل العراق.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية، قد أعلنت أن طائرة حربية من طراز "آيه سي - 130" اشتبكت مع "أفراد مسؤولين عن شن هجوم صاروخي على قوات التحالف، في قاعدة الأسد الجوية العراقية غربي بغداد". وأضاف البيان، أن الضربة أسفرت "عن سقوط عدد من الضحايا".

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