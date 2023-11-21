بعد فيديو مناشدتها لنتنياهو.. وفاة أسيرة إسرائيلية كانت المقاومة مستعدة لإطلاق سراحها

مصراوي

أعلنت المقاومة الفلسطينية، وفاة المستوطنة "حنا كتسير" التي سبق وأبدت فصائل سرايا القدس استعدادها لإطلاق سراحها لظروف صحية وإنسانية، مؤكدة أن مماطلة العدو أدت إلى فقدان حياتها.

وكانت الأسيرة الإسرائيلية لدى حماس، حنا كتسير، قالت خلال فيديو نشره الإعلام العسكري للمقاومة الفلسطينية قبل نحو أسبوعين، إنها تعتقد أن المسؤول عما أصابها وكل شيء سيء حدث للإسرائيليين هو نتيجة أفعال رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وأكدت أن نتنياهو دمر كل شيء جميل، إذ أنه استهدف الفلسطينيين وقام بتعذيبهم، كما تسبب في قتل الأطفال قائلة: "لقد ارتكب أخطاء فادحة وهو ما تسبب في الأذى لمجتمعنا ولمجتمع آخر".

وأضافت أن نتنياهو مسؤول عن المشكلة الحالية (الحرب) وعما يحدث من اضطراب في العالم، مشيرة إلى أن الوقت قد حان "ليترك نتنياهو الحكومة ويجلس في البيت".

وشددت الأسيرة الإسرائيلية في حديثها على أن عناصر المقاومة " فعلوا كل شيء لنبقى أحياء"، إضافة إلى معاملتها والآخرين من الأسرى بشكل محترم، من الناحية الصحية والغذائية والإعاشة.

وطالبت كتسير الحكومة الإسرائيلية بالتوصل إلى اتفاق مع المقاومة يسمح لها بالعودة إلى عائلتها بسرعة، معربة عن اشتياقها إلى عائلتها ومنزلها قائلة: "أنا موجودة في مكان ليس مكاني"، كاشفة عن أملها في لقائهم في الأسبوع المقبل.