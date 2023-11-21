مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية

القدس - ( د ب أ )

أفاد تقرير فلسطيني باقتحام عشرات المستوطنون، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية من الشرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) اليوم أن "المستعمرين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في محيط مصلى باب الرحمة. فيما شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط الأقصى".

ووفق الوكالة، "نشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي لعناصر من شرطة الاحتلال يلتقطون الصور وهم يأكلون في صحن قبة الصخرة المشرفة داخل المسجد الأقصى".

وأشارت الوكالة إلى أن "الاحتلال يواصل التضييق على المصلين، ولكن الإجراءات ازدادت وحشية منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي".