الهلال الأحمر الفلسطيني: لا توجد مركبات إسعاف تابعة لنا تعمل في غزة الآن



مصراوي

أعلنت الناطقة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني نيبال فرسخ، إن هناك أزمة في عملية نقل الجرحى حاليا في غزة.

وتابعت الناطقة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني أثناء حوارها للجزيرة: " لا توجد مركبات إسعاف تابعة لنا تعمل في غزة بعد نفاد الوقود والمستلزمات الطبية".

ومن جانبه قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن المساعدات، التي تتضمن الوقود، كانت تصل فقط إلى الأشخاص في الجزء الجنوبي من قطاع غزة خلال الأسبوعين الماضيين تقريبا، نتيجة للوضع الأمني الحرج.

وأضاف المكتب أنه لا يمكن توزيع المساعدات في مدينة غزة ومناطق أخرى بالشمال، حيث مازال يتواجد مئات الآلاف من الأشخاص.

وأوضح المكتب أن الأشخاص في الشمال يقتاتون على الخضراوات النيئة والفاكهة غير الناضجة القليلة التي يستطيعون العثور عليها، حيث الكثير منهم لا يستطيعون الطبخ. كما توقفت المخابز عن العمل، ولم يعد يستطيع المزارعون رعاية حقولهم. كما يتم ذبح الحيوانات، حيث لا يوجد طعام أو مياه لهم.

وقدر المكتب عدد المواطنين في شمال قطاع غزة بـ 800 ألف شخص، بناء على أرقام هيئة الإحصاء الفلسطيني في الضفة الغربية.