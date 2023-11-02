الاحتلال الإسرائيلي: عزلنا مدينة غزة وشمالها عن باقي القطاع

(وكالات)

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عمليات توغله البري داخل قطاع غزة المستمرة منذ عدة أيام بالتزامن مع شن غارات جوية مكثفة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن عشرات الشهداء والجرحى في غارات جوية على مناطق متفرقة من قطاع غزة استهدفت منازل سكنية ومواقع مدنية وأراضي زراعية.

وذكرت مصادر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي عزل في توغلاته البرية مدينة غزة وشمالها إلى حد كبير عن بقية القطاع نتيجة للعمليات البرية الإسرائيلية والاشتباكات ذات الصلة مع المقاومة الفلسطينية.

فيما قال جيش الاحتلال إن قواته تواصل القتال على الأرض في قطاع غزة، وتطوق بالفعل مدينة غزة من كلا الجانبين.

وذكر الجيش أنه خلال ساعات الليل، واجه جنود من لواء جولاني والقوات المدرعة عناصر من المقاومة الفلسطينية والتي أطلقت نيران مضادة للدبابات عليهم وفجروا عبوات ناسفة وألقوا قنابل يدوية.

وزعم أن قواته استهدفت عشرات من رجال المقاومة الفلسطينية فيما تحركت المقاتلات بالتعاون مع القوات الجوية، ووجهت طائرة لمهاجمة فرقة مضادة للدبابات خططت لإطلاق النار وتمت تغطيتها بنيران القوات البحرية.

في هذه الأثناء حذرت الأمم المتحدة من أن عزل مدينة غزة وشمالها يهدد بتوقف تسليم المساعدات الإنسانية من الجنوب إلى حوالي 300 ألف نازح داخلياً في شمال القطاع.

وكان قطاع غزة شهد أمس استشهاد 280 فلسطينيا مما رفع عدد الشهداء المبلغ عنهم منذ بدء هجمات الاحتلال في السابع من الشهر الماضي إلى 8805، حوالي ثلثيهم من الأطفال والنساء، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن حصيلة "مجزرتي" إسرائيل في مخيم جباليا يومي أول أمس الثلاثاء وأمس الأربعاء تجاوز ألف شخص ما بين شهيد وجريح ومفقود.