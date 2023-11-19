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BBC

روزالين كارتر.. وفاة سيدة أمريكا الأولى السابقة عن عمر 96 عاما

11:19 م الأحد 19 نوفمبر 2023

روزالين كارتر

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وكالات
توفيت السيدة الأمريكية الأولى السابقة روزالين كارتر، اليوم الأحد، في منزلها في ولاية جورجيا الأمريكية عن عمر يناهز 96 عاما.
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واستمر زواج روزالين من، جيمي كارتر (99 عاما) الرئيس الـ 39 للولايات المتحدة والحائز على جائزة نوبل للسلام عام 2002، لمدة 77 عاما.
وأعلن مركز كارتر، عبر منصة إكس، أن روزالين توفيت في منزلها.
وقال جيمي كارتر: "كانت روزالين شريكتي في كل ما أنجزته لقد أعطتني التوجيه الحكيم والتشجيع عندما كنت في حاجة إليه، وطالما كانت روزالين في العالم، كنت أعرف دائما أن شخصا ما يحبني ويدعمني".
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وقال نجلها تشيب كارتر: "كانت والدتي إنسانية عظيمة في حد ذاتها، إلى جانب كونها أما محبة وسيدة أولى غير عادية".
وأضاف: "كانت حياتها المليئة بتقديم الخدمات والرحمة، ومثالا لجميع الأمريكيين، وسوف نفتقدها بشدة ليس فقط من قبل عائلتنا ولكن من قبل العديد من الأشخاص الذين يتمتعون برعاية أفضل للصحة العقلية والوصول إلى الموارد اللازمة لتقديم الرعاية اليوم".
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وكانت روزالين كارتر مؤيدة لحقوق المرأة وكذلك ناشطة في مجال الصحة العقلية وتقديم الرعاية الصحية.

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