مكتب نتنياهو: الهجوم الإيراني على سفينة دولية سيخلق تداعيات كبيرة

وكالات

أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الهجوم الإيراني على سفينة دولية تصعيد لعدوانية طهران، واعتبر أن اختطاف السفينة سيخلق تداعيات دولية تتعلق بأمن ممرات الملاحة العالمية.

وذكر مكتب نتنياهو، أن رصد فعل إرهابي إيراني جديد يعتبر تصعيدًا كبيرًا ضد مواطني العالم الحر.

اعتبر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد أن اختطاف سفينة الشحن من قبل ‎الحوثيين بالقرب من ‎اليمن جنوب البحر الأحمر حدث خطير للغاية عالميًا.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن السفينة المختطفة غادرت ‎تركيا في طريقها للهند بطاقم مدني دولي دون إسرائيليين وليست إسرائيلية.

وفي وقت سابق اليوم، هددت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، باستهداف السفن التي تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية.

وقال العميد يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين ، في بيان، "تعلن القوات المسلحة اليمنية (تابعة للحوثيين) أنها ستقوم باستهداف جميع أنواع السفن التي تحمل علم إسرائيل والسفن التي تقوم بتشغيلها شركات إسرائيلية والسفن التي تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية".

وكانت جماعة الحوثي أكدت في وقت سابق أنها قادرة على استهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر أو أي مكان آخر.