حماس: نتنياهو لن يستطيع الحصول على أسير واحد بالهجوم البري لغزة

مصراوي

قال طاهر النونو مستشار رئيس المكتب السياسي لحماس، إن "تهديدات الاحتلال لقادة حماس لا تخيفنا، وهي دليل انكسار وهزيمة".

وتابع النونو خلال حديثه للجزيرة مباشر، أن القضاء على حماس وهم يدركه الاحتلال وغير قابل للتحقيق، الاحتلال يضع لنفسه أهدافا كبيرة وهو غير قادر على تحقيقها.

ولفت النونو إلى أن حماس ستستمر والمقاومة مستمرة والاحتلال إلى زوال، موضحًا أن نتنياهو كاذب ويخدع الجمهور الإسرائيلي بخصوص الأسرى.

وأوضح مستشار رئيس المكتب السياسي لحماس، نتنياهو يماطل ولا يريد إبرام صفقة الأسرى اليوم، ولن يستطيع الحصول على أسير واحد بالهجوم البري.