إعلان

BBC

حماس: نتنياهو لن يستطيع الحصول على أسير واحد بالهجوم البري لغزة

10:52 م السبت 18 نوفمبر 2023

أرشيفية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

قال طاهر النونو مستشار رئيس المكتب السياسي لحماس، إن "تهديدات الاحتلال لقادة حماس لا تخيفنا، وهي دليل انكسار وهزيمة".

وتابع النونو خلال حديثه للجزيرة مباشر، أن القضاء على حماس وهم يدركه الاحتلال وغير قابل للتحقيق، الاحتلال يضع لنفسه أهدافا كبيرة وهو غير قادر على تحقيقها.

ولفت النونو إلى أن حماس ستستمر والمقاومة مستمرة والاحتلال إلى زوال، موضحًا أن نتنياهو كاذب ويخدع الجمهور الإسرائيلي بخصوص الأسرى.

وأوضح مستشار رئيس المكتب السياسي لحماس، نتنياهو يماطل ولا يريد إبرام صفقة الأسرى اليوم، ولن يستطيع الحصول على أسير واحد بالهجوم البري.

الاحتلال الإسرائيلي حماس الأسرى الإسرائيليين نتنياهو طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
جيش الاحتلال: كشفنا فتحة نفق بمستشفى الشفاء صباح اليوم وسننشر صورًا لها
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

نشرة البرلمان| التصالح في مخالفات البناء.. ومناقشة القرصنة وأزمة السكر