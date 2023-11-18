جيش الاحتلال: نعمل بمستشفى الشفاء للتوصل إلى معلومات حول الأسرى ومركز قيادة حماس

مصراوي

أوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أن هناك تنسيق بين القوات الجوية والأرضية لاستهداف مطلقي الصواريخ على "أراضيهم".

وأكد هاجاري بحسب مزاعمه أن قوات الاحتلال تعمل في مستشفى الشفاء للتوصل إلى معلومات بشأن الأسرى ومركز قيادة حماس، مشيرا إلى أن قواتهم جاهزة في الشمال وتعمل في الضفة الغربية والجبهة الداخلية.

وكشف عن مقتل 378 عسكريا إسرائيليا منذ 7 أكتوبر الماضي، لافتا إلى اعتقاده بأن السنوار هرب إلى خان يونس جنوب غزة.

وشدد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي على أن عملياتهم البرية تقلل من فرص حماس في إطلاق الصورايخ على المستوطنات والأراضي الإسرائيلية، موضحا أنهم يركزون على القضاء على قوات حماس في شمال غزة.