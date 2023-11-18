أبو عبيدة: فقدنا الاتصال بعدد من المجموعات المكلفة بحماية أسرى العدو

مصراوي

قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، "إننا فقدنا الاتصال بعدد من المجموعات المكلفة بحماية أسرى العدو".

وتابع أبو عبيدة، اليوم السبت، أن مصير الأسرى والآسرين لا يزال مجهولا بعد فقدان الاتصال.

ولفت الناطق باسم كتائب القسام، إلى "أننا دمرنا وأعطبنا منذ صباح اليوم 17 آلية صهيونية في شمال غرب وجنوب غزة".

وأوضح أن "مجاهدي القسام تمكنوا من إيقاع قوة صهيونية راجلة في كمين وتفجير عبوة مضادة للأفراد بجنود الاحتلال جنوب غرب غزة".