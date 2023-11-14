منهم 4600 شهيد.. اليونيسف: الأطفال يدفعون أغلى الأثمان بسبب التصعيد في غزة

مصراوي

قال المتحدث الإقليمي باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، اليوم الثلاثاء، إن المستشفيات التي تؤوي الأطفال تتعرض للقصف، مؤكدا أن الأطفال في قطاع غزة يعيشون في أوضاع صعبة جدا، وأن أكثر من 4600 طفل قتلوا حتى الآن في قطاع غزة.

وأوضح في تصريحات تلفزيونية لقناة "الجزيرة" أن كثير من المدارس التي تؤوي الأطفال وعائلاتهم غير مؤهلة للعمل كملاجئ،

وأشار المتحدث الإقليمي باسم المنظمة الأممية إلى أن الأطفال يدفعون أغلى الأثمان بسبب هذا التصعيد، إذ أنه باتت هناك كثير من حالات الجفاف الشديد بين الأطفال في قطاع غزة.

وأكد أن قبل الحرب كان هناك أكثر من 50% من الأطفال بحاجة للرعاية النفسية، لافتا إلى أن الحل الفوري هو إبعاد الأطفال عن الصدمات النفسية من خلال وقف العنف.