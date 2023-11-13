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الهلال الأحمر الفلسطيني: قصف عنيف بمحيط مستشفى القدس في غزة

01:04 م الإثنين 13 نوفمبر 2023

الهلال الأحمر الفلسطيني

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كتبت- سلمى سمير:

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الاثنين، أن الاحتلال الإسرائيلي يشن قصف عنيف على محيط مستشفى القدس في تل الهوى.

وحسب الهلال الأحمر، تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار بشكل كثيف في محيط مستشفى القدس الذي لا يتوافر فيه حاليًا خدمات الماء والكهرباء بمدينة غزة في الوقت الذي يحاول فيه إخلاء المستشفى.

ويستمر الاحتلال الإسرائيلي في سياسته للتضييق على المستشفيات في غزة، في الوقت الذي تحاصر فيه قناصة الاحتلال مجمع الشفاء الطبي أكبر مستشفيات قطاع غزة، وتستهدف كل من يدخل أو يخرج من المستشفى حسبما أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة.

الهلال الأحمر الفلسطيني مستشفى القدس غزة

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