وزارة الصحة في غزة: لا يوجد أي طعام داخل مجمع الشفاء منذ 3 أيام

كتبت- سلمى سمير:

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، اليوم الاثنين، أن 7 مرضى جدد من مجمع الشفاء الطبي توفوا جراء نفاد الأكسجين في مستشفى الشفاء.

وأفاد القدرة في تصريحات صحفية، أن عدد الوفيات في مجمع الشفاء أكبر مستشفيات قطاع غزة ارتفع إلى 20 حالة جراء انقطاع الخدمات الطبية.

وحذر القدرة من خطورة الساعات القادمة على حياة 36 من الأطفال الخدج جراء نفاد المستلزمات الطبية داخل المجمع الطبي.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، على استمرار حصار قوات الاحتلال الإسرائيلي لمجمع الشفاء الطبي من جميع الجهات، مما تسبب في عدم تمكن الأطقم الطبية من إحصاء عدد الشهداء والجرحى منذ 3 أيام.

وأشار القدرة إلى عدم توافر أي طعام داخل مجمع الشفاء منذ 3 أيام، مطالبًا بإمداد المجمع بالمياه والطعام والوقود والمسلتزمات الطبية.

وأكد القدرة على عدم ورود أي استجابات لجميع الاستغاثات التي أطلقها الأطباء من داخل مجمع الشفاء.

