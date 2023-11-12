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BBC

واشنطن بوست تكشف سبب تواجد الجنود الأمريكيين القتلى في شرقي المتوسط

11:50 م الأحد 12 نوفمبر 2023

أرشيفية

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مصراوي

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الأحد، عن مسؤولين تصريحات تقول إن الجنود الأمريكيين الذين قُتلوا إثر سقوط طائرتهم فوق البحر المتوسط، كانوا يجرون تدريبات في قبرص على إجلاء رعايا واشنطن من لبنان.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، في وقت سابق من اليوم، مقتل 5 جنود أمريكيين في سقوط طائرة كانت تقلهم في البحر المتوسط، خلال تدريب على التزود بالوقود.

بينما قالت قيادة القوات الأمريكية في أوروبا، مساء اليوم السبت، إن طائرة عسكرية كانت في مهمة تدريبية شرقي المتوسط سقطت أمس الجمعة.

وأكدت على أنه لا توجد مؤشرات على أن سقوط الطائرة العسكرية الأمريكية ناجم عن عمل عدائي، ولم تذكر في بيانها أية معلومات حول نوع الطائرة وإذا كانت مأهولة أم مسيرة.

وكان المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" الحوثيين، أعلن الأربعاء الماضي، إسقاط طائرة أمريكية في المياه الإقليمية اليمنية كانت تقوم بعمليات تجسس.

مقتل جنود أمريكيين اجلاء رعايا لبنان شرق المتوسط سقوط طائرة

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