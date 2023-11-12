أطباء بلا حدود: فقدنا الاتصال بموظفينا داخل مستشفى الشفاء منذ الليلة الماضية

مصراوي

دعت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الأحد، إلى وقف الهجمات على مستشفيات غزة وتوفير ممر آمن لمن يرغبون في مغادرتها.

وقالت المنظمة الدولية إنها فقدت الاتصال بموظفيها داخل مستشفى الشفاء منذ الليلة الماضية.

وأفادت وكالة أنباء "شمس نيوز" الفلسطينية، مساء أمس السبت، بوقوع اشتباكات عنيفة بين عناصر المقاومة وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط مستشفى الشفاء والسرايا والمجلس التشريعي.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، أمس السبت، إنهم تمكنوا من القضاء على "المخرب" الذي كان يحتجز 1000 من الغزيين في المستشفى ومنعهم من المغادرة، وفق مزاعمه.

وأشار إلى أنهم لا يهاجمون مستشفى الشفاء وسيواصلون السماح للمرضى والموجودين فيه بالمغادرة جنوبا.

وكان صاروخ استطلاع إسرائيلي استهدف سطح العيادات الخارجية بمجمع الشفاء الطبي، كما تعرضت بوابة المستشفى للقصف مساء أمس الأول الجمعة.

سبق وأن استهدفت غارات الاحتلال، مساء أمس الأول الجمعة، بوابة مجمع الشفاء الطبي شمال قطاع غزة، وسط اشتباكات عنيفة خاضتها قوات إسرائيلية مع عناصر المقاومة الفلسطينية أفشلت خلالها تقدم الآليات نحو المستشفى الواقع بغرب غزة.

وأكدت وكالة أنباء "شمس نيوز" الفلسطينية، إن قصفًا إسرائيليًا مباشرًا استهدف غرفة العناية المركزة في مستشفى الشفاء.

فيما قالت صحيفة "رويترز" الأمريكية، أمس الجمعة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفي مسؤوليته عن استهداف مستشفى الشفاء بغزة، ويزعم أن الهجوم كان ناجما عن قذيفة أطلقتها الفصائل الفلسطينية.