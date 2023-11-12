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BBC

جيش الاحتلال: نقلنا وقود لمستشفى الشفاء في غزة وحماس منعت استلامه

07:58 م الأحد 12 نوفمبر 2023

مستشفى الشفاء في غزة أرشيفية

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مصراوي

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه تم نقل نحو 300 لتر وقود لمستشفى الشفاء بغزة، وحركة حماس منعت استلامه.

ومن جانبه، قال مدير مستشفى النصر بغزة لواشنطن بوست، إنه تم إخلاء مستشفى الرنتيسي اليوم تحت تهديد الأسلحة والدبابات الإسرائيلية.

وقبل نحو يومين، أعلن مدير مستشفى الرنتيسي للأطفال في غزة، إنهم محاصرون في المستشفى، والدبابات الإسرائيلية تتمركز في محيطه

وتابع مدير مستشفى الرنتيسي للأطفال للجزيرة: "نحن مقبلون على كارثة ولا نستطيع تقديم أدنى الخدمات الطبية للمرضى".

وأضاف مدير مستشفى الرنتيسي للأطفال: "نناشد المنظمات الدولية حماية العاملين والنازحين في المستشفى".

وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق: اندلاع حريق داخل مستشفى الرنتيسي للأطفال إثر استهداف مباشر بقصف إسرائيلي.

جيش الاحتلال الإسرائيلي وقود لمستشفى الشفاء في غزة إخلاء مستشفى الرنتيسي تهديد بالأسلحة والدبابات الإسرائيلية طوفان الأقصى

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