الطائرات الإسرائيلية تقصف أهدافًا داخل سوريا

تل أبيب - (بي بي سي)

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن طائراته المقاتلة نفذت ضربات ضد أهداف داخل سوريا، ردا على إطلاق نار عبر الحدود موجه نحو هضبة الجولان.

وقال الجيش عبر تطبيق تليغرام: "قبل وقت قصير، ردًا على الهجوم باتجاه هضبة الجولان أمس (السبت)، قصفت طائرات مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي مواقع للبنية التحتية للإرهاب في سوريا".

ويوم السبت، قال الجيش إن قذيفتين أطلقتا من سوريا سقطتا في مناطق غير مأهولة في هضبة الجولان، وإن صفارات الإنذار دوت في المنطقة.

وقصفت إسرائيل أيضا أهدافًا في سوريا، يوم الجمعة، بعد أن اصطدمت طائرة بدون طيار انطلقت من هناك بمدرسة في مدينة إيلات الجنوبية.

واحتلت إسرائيل جزءا كبيرا من مرتفعات الجولان في حرب الأيام الستة عام 1967، ثم ضمتها لاحقا في خطوة لم تعترف بها الأمم المتحدة أبدا.

كما حدث تبادل لإطلاق النار عبر الحدود بشكل منتظم على طول الحدود مع لبنان، في حين تواصل إسرائيل تكثيف هجومها ضد حماس.