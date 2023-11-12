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BBC

لجنة القوى الوطنية في غزة تنفي مزاعم الاحتلال عن اتخاذ المدنيين كدروع بشرية

11:21 ص الأحد 12 نوفمبر 2023

قصف الاحتلال

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(مصراوي)

نفت لجنة القوى الوطنية والإسلامية بغزة، اليوم الأحد، تصريحات الاحتلال الإسرائيلي، عن اتخاذ المقاومة الفلسطينية للمدنيين في غزة كدروع بشرية.

وقالت لجنة لجنة القوى الوطنية والإسلامية، إن كل ما ذكره قادة الاحتلال أكاذيب باطلة بما في ذلك الحديث عن اتخاذ المدنيين كدروعًا بشرية.

وأشارت لجنة القوى الوطنية والإسلامية، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يروج لما وصفتها بـ "ادعاءات باطلة" لتبرئة جنوده من المجازر ضد الأبرياء بما في ذلك جرائم الاعتداء على المستشفيات.

ونوهت لجنة القوى الوطنية والإسلامية، إلى أنها طالبت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالتواجد في المستشفيات لمنع جيش الاحتلال من تزييف الحقائق.

ونددت لجنة القوى الوطنية والإسلامية، بمنع الاحتلال الإسرائيلي لعشرات الوكالات وشبكات التلفاز العالمية من تغطية الحرب المدبرة التي يشنها، قائلة إن "الأكاذيب الصادرة عن قادة الاحتلال هدفها التعتيم على الفشل الذريع الذي مني به العدو".

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