جيش الاحتلال: لن نفوت أي فرصة حقيقة لإعادة الأسرى من غزة

كتب- محمود عبدالرحمن:

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إننا نواصل شن هجمات واسعة على منصات الصواريخ في قطاع غزة.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال، نقوم بكل شيء لإعادة الأسرى من غزة، موضحا أن الأمر سوف يستغرق بعض الوقت، مشيرا إلى أن الحرب في غزة طويلة ونواصل شن هجمات واسعة في الشمال ضد أهداف لحزب الله.

وأكمل المتحدث، أننا سوف نواصل الرد بالنار على كل محاولة لدخول مسلحين إلى أراضينا، موضحا أننا اعترضنا اليوم طائرة مسيرة كتلك التي ضربت إيلات.

وتابع متحدث جيش الاحتلال، أنه تم إبلاغ عائلات 353 من جنود الاحتلال الذين قتلوا في المعارك، موضحا أننا لن نفوت أي فرصة حقيقية لإعادة "الأسرى" من غزة وهي أمور معقدة.

وأوضح المتحدث، أن مواطنو غزة ينتقلون من الشمال إلى الجنوب بإرادتهم وهذا يتيح لنا العمل بحرية أكبر، قائلا "نحن جاهزون للرد على أي عمليات ضدنا وعيوننا أيضا على الشمال"، مضيفا "النظام السوري يتحمل مسؤولية كل عمل ينطلق من أرضه".