جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي برتبة رقيب في هجوم غزة البري

مصراوي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل جندي مظلي برتبة رقيب، ليرتفع عدد قتلاه إلى 38 في معركة غزة.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن جندي الاحتلال يدعى الرقيب جلعاد روزنبليت، 21 عاما، وهو مسعف قتالي في الكتيبة 52 التابعة للواء المدرع 401، من المجتمع الشمالي من الجنجار.

وتشهد قوات الاحتلال المتوغلة في شمالي قطاع غزة مقاومة عنيفة من قبل كتائب القسام وسرايا القدس وغيرها من فصائل المقاومة الفلسطينية، حيث تتصدى للمدرعات بالقذائف المضادة للدروع والعبوات الناسفة.

كما تستهدف المشاة بواسطة أسلحة القنص والقذائف المضادة للأفراد، وسط احتدام المعارك بعد نحو أسبوعين على بدء التوغل البري.