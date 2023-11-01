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الهلال الأحمر الفلسطيني: 14 ألف نازح داخل مستشفى القدس يعيشون حالة من الهلع بسبب قصف الاحتلال

11:01 م الأربعاء 01 نوفمبر 2023

الهلال الأحمر الفلسطيني

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مصراوي

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، أن مستشفى القدس بمنطقة تل الهوى يشهد قصفًا عنيفًا منذ ساعتين.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، إن حالة من الهلع تعيشها الطواقم العاملة، وأكثر من 14 ألف نازح بمستشفى القدس في تل الهوى جرّاء القصف الإسرائيلي.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي، تقصف بشكل عنيف محيط مستشفى القدس في تل الهوا بقطاع غزة.

كما قصفت طائرات جيش الاحتلال، منزلًا قرب مسجد الإمام الشافعي في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة*

وأفادت وسائل الإعلام، بإصابة عدد من عناصر الدفاع المدني بقصف إسرائيلي استهدف شارع النصر في قطاع غزة.

واشتعلت النيران في آليات لجيش الاحتلال خلال الاشتباكات المستمرة شمال غرب غزة، بعد إطلاق قذائف مضادة وتفجير عبوة ناسفة، فيما يكثف الاحتلال القصف المدفعي على المنطقة.

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