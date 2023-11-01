الحكومة الفلسطينية: سقوط عشرات الشهداء في استهداف مخبز في غزة

مصراوي

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إن الاحتلال استهدف قبل قليل محيط مخبز الشرق بشارع النصر، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء:" أعلن المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، إن "ثلث مستشفيات غزة توقفت عن العمل بسبب نفاد الوقود".

وتابع المتحدث باسم الصحة العالمية، خلال تصريحات تلفزيونية مع قناة الجزيرة، "نحن بحاجة إلى إدخال المساعدات إلى غزة خاصة الوقود بدون أي قيود، مؤكدًا أن دخول الوقود إلى غزة مسألة حياة أو موت".

وأكد أن "هناك تهديد حقيقي لحياة المرضى في غزة في ظل انقطاع الكهرباء والوقود" وقال "نحن بحاجة إلى ضمانات حتى تتمكن طواقمنا من أداء عملها في غزة".