المتحدث باسم معبر رفح: مغادرة الجرحى على أساس الهوية الفلسطينية

وكالات

أعلن الناطق باسم معبر رفح البري وائل أبو عمر، اليوم الأربعاء، إدخال 25 سيارة إسعاف تحمل جرحى إلى مصر عبر معبر رفح، فضلاً عن عشرات المسافرين.

وأوضح أن مغادرة الجرحى عبر المعبر تتم على أساس الهوية الفلسطينية ولا يوجد أي اشتراط لحمل جوازات سفر، مشيرًا إلى أن الجرحى الذين لا يحملون أي أوراق ثبوتية يتم الاكتفاء بالتقرير الطبي الصادر عن المستشفيات لدخولهم مصر.

ونفت مصادر مصرية، الأكاذيب التي يتم ترويجها على وسائل إعلام تابعة لأحد الفصائل الفلسطينية، بشأن استشهاد جرحى فلسطينيين داخل سيارات إسعاف عند معبر رفح.

جاء ذلك بحسب نبأ عاجل أوردته قناة القاهرة الإخبارية.

وأعلنت وزارة الصحة الأربعاء، استقبال الدفعة الأولى من المصابين بقطاع غزة، والتي تضم 81 حالة من الجرحى والمرضى؛ لتقديم الخدمات التشخيصية والطبية والعلاجية اللازمة لهم.