طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بلدات حدودية في جنوب لبنان

بيروت - (د ب أ)

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم الأربعاء، أطراف بلدات بليدا وعيترون وعيتا الشعب وراميا وميس الجبل، جنوب لبنان.

وأعلنت قناة "المنار" المحلية التابعة لـ "حزب الله" أن المدفعية الإسرائيلية قصفت بعد ظهر اليوم أطراف بلدتي بليدا وعيترون بالقذائف الفوسفورية والانشطارية.

واستهدف القصف الإسرائيلي بالقذائف المدفعية آلية "بوكلن" في أطراف بلدة عيترون ما أدى إلى احتراقها.

وأدى القصف الإسرائيلي إلى اندلاع حريق كبير في منطقة بئر شعيب وتلة شعيب والمنطقة المتاخمة للحدود شرقي بلدة بليدا الجنوبية الحدودية.

وأشارت "المنار" إلى أن القصف الإسرائيلي استهدف أحد المنازل السكنية في أطراف بلدة ميس الجبل، كما استهدف بلدتي راميا وعيتا الشعب.

وتم رصد تحليق مكثف لطائرات التجسس الإسرائيلية على امتداد الحدود الجنوبية بين لبنان وإسرائيل.

يذكر أن المناطق الحدودية جنوب لبنان تشهد توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان. كما أطلقت عناصر تنتمي إلى بعض الفصائل الفلسطينية واللبنانية الصواريخ من جنوب لبنان في الفترة الماضية، باتجاه شمال إسرائيل، وذلك بعد إطلاق كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في السابع من أكتوبر الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، وإعلان إسرائيل الحرب على غزة بإطلاق عملية"السيوف الحديدية".