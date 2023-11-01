بعد مجزرة أمس.. الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جديدة على مخيم جباليا

كتبت- سلمى سمير:



أعلن الدفاع المدني في غزة، اليوم الأربعاء، أن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارات عنيفة، مجددًا على مخيم جباليا، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الشهداء.

وأشار الناطق باسم الدفاع المدني، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ألقى قنابل على تجمعًا سكنيًا في مخيم جباليا الأمر الذي أدى لسقوط عدد كبير من الشهداء.

وأكد الدفاع المدني أن عدد الشهداء المتواجدين تحت الأنقاض في جباليا كبيرة جدًا في مجزرة هي الثانية خلال يومين.



وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني أن معظم من يخرج من تحت الأنقاض هم الأطفال والنساء جراء استهداف الاحتلال لمناطق مأهولة بالسكان.



وناشد الناطق باسم الدفاع المدني في غزة، العالم بفتح معبر رفح من أجل دخول الأدوية والوقود واحتياجات الدفاع المدني إلى غزة.

وارتكب طيران الاحتلال الإسرائيلي أمس الثلاثاء، مجزرة في مخيم جباليا المأهول بالسكان الأمر الذي أدى إلى استشهاد وإصابة 400 شخص، تم إسعاف غالبيتهم إلى مستشفى الشفاء والمستشفى الإندونيسي المهددان بتوقف المولدات خلال ساعات بسبب نفاد الوقود.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأربعاء، مقتل 7 من الأسرى المحتجزين بينهم أجانب جراء غارات الاحتلال على مخيم جباليا أمس.