السعودية تعليقا على التصعيد في غزة: نرفض استهداف المدنيين
وكالات:
أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن بلاده ترفض استهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال، مؤكدة ضرورة احترام القانون الدولي.
وقالت الخارجية السعودية في بيان، إن الأمير السعودي، تلقى اتصالا من نظيرته الفرنسية، كاثرين كولونا، بحث خلاله تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها وضرورة العمل على وقف التصعيد هناك، مشددا على رفض المملكة استهداف المدنيين بأي شكل وضرورة احترام القانون الدولي الإنساني من جميع الأطراف.
سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزيرة الخارجية الفرنسية pic.twitter.com/2RjNMsaRr6— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) October 8, 2023
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 700 شخص، جراء الاشتباكات مع حركة حماس منذ الأمس.
وفي السياق، أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أنه تم تحريك حاملة الطائرات "جيرالد 4" قرب إسرائيل.
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