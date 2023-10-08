إسرائيل تعلن إخلاء المستوطنات القريبة من قطاع غزة

تل أبيب - (د ب أ)

قال الجيش الإسرائيلي إنه يقوم بإخلاء المستوطنات الإسرائيلية في المنطقة الحدودية مع غزة، في ظل الحرب الدائرة مع حركة حماس.

وقال المتحدث باسم الجيش ريتشادر هيخت، اليوم الأحد، إنه تم نقل الآلاف إلى أماكن أخرى في إسرائيل.

وقد أعلن الجيش المنطقة حول القطاع الساحلي منطقة محظورة. وقال هيخت، إن الجيش مازال يبحث عن مهاجمين محتملين في ثمان نقاط بجنوب إسرائيل.

ويشار إلى أنه تم اختراق الحاجز إلى قطاع غزة من 29 نقطة، يتم تفتيشها جميعها الآن. وأوضح هيخت أنه يتم مهاجمة المهاجمين المحتملين الجدد جوا في هذه النقاط.

ويتردد أن نحو 300 إسرائيلي قتلوا في الهجوم واسع النطاق الذي شنته حركة حماس أمس السبت.

وقد تم احتجاز الكثير من الاسرائيليين في غزة، بينما لم يتمكن الجيش الإسرائيلي من الإعلان عن عدد معين للرهائن.

قال المتحدث " سوف نرد بقوة على حماس بعد هذا الهجوم غير الإنساني".

وأشار هيخت إلى أنه سوف يتم إصدار تعليمات لسكان غزة قبل تنفيذ هجمات على أهداف حماس" لتجنب حدوث ضرر جماعي". مضيفا " لكن لن يكون هناك إخلاء للأراضي الفلسطينية".

وفيما يتعلق بشن هجوم بري محتمل، قال المتحدث إن جميع الخيارات مطروحة.